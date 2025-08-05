Несколько десятков домов в центре Челябинска на полдня останутся без водоснабжения

Больше трех десятков домов в центре Челябинска останутся без воды.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе МУП ПОВВ, в связи с необходимостью проведения ремонтных работ на водопроводной сети, завтра, 6 августа, с 09:30 до 17:00 будет временно приостановлено водоснабжение по ряду адресов.

Без воды останутся следующие дома:

улица Кирова: 1, 1б, 3, 3б, 4б, 5г;

улица Каслинская: 27, 27а, 27б, 29, 29а, 48, 48а, 50, 50а, 52, 54;

улица Калинина: 18, 20, 24, 24а, 26;

улица Кыштымская: 17, 17а, 19, 19а, 20, 22, 22а;

проспект Победы: 165, 175, 175а, 177а.

Челябинцев призывают, во избежание возможных неудобств, заблаговременно позаботиться о создании необходимого запаса воды.

Челябинск, Виктор Елисеев

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