В Челябинской области детей отправили из лагеря по домам после жалоб на плохое самочувствие

Смена в детском оздоровительном лагере в Челябинской области закончилась, едва начавшись.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , работу смены в детском лагере «Черемушки» на озере Сугояк решили прекратить досрочно по требованию Роспотребнадзора. Об этом 3 августа родителям сообщили педагоги учреждения.

По словам южноуральцев, произошло это, спустя три дня после открытия смены. «Я так поняла, что были жалобы, дети говорят, был вирус, отстранили от работы всех поваров, – цитирует 74.ру мать трех воспитанников, отправившихся в лагерь. – Вчера их уже покормили просто картошкой, не было ни сухпайков, ничего».

В министерстве образования и науки Челябинской области информацию о досрочном прекращении работы оздоровительного лагеря подтвердили. «Решение было принято для сохранения здоровья и из соображений безопасности. В первые дни заезда поступило несколько обращений на плохое самочувствие от детей», – рассказали чиновники.

В ведомстве сообщили, что в учреждении организована проверка Роспотребнадзора.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube