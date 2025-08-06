6 августа ожидаются следующие события – Челябинск

06.08.2025, среда

09:00 Челябинск – Тренировки по «умному» фитнесу (сквер у Челябинского театра современного танца, ул. Новороссийская, 63)

11:00 Челябинск – Мастер-класс «Летняя парикмахерская» в детском летнем клубе «РостОК» (библиотека №9, ул. Петра Сумина, 26) (по записи)

12:00 Челябинск – Встреча «Литературная культура русских монастырей» в клубе «Книжник» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, зал искусства)

12:00 Челябинск – Бесплатные юридические консультации по административному, трудовому, уголовному праву (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)

14:00 Челябинск – Лагерь летнего чтения «Читун»: читаем «Старуху Изергиль» М. Горького (библиотека №3, ул. Академика Сахарова, 11)

14:00 – 17:00 Челябинск – Мастер-класс «Сказочные растения» (библиотека №14 им. Н.В. Гоголя, ул. Воровского, 23в)

15:00 Челябинск – «Клуб Четырех коней»: игра в шахматы и шашки (библиотека №8, ул. Молодогвардейцев, 70а)

16:00 Челябинск – Мастер-класс «Поп-арт-Уорхол» (библиотека №8, ул. Молодогвардейцев, 70а)

16:00 Челябинск – Вечер музыки «Что нам остается от любви» к 85-летию композитора Давида Тухманова (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)

17:30 Челябинск – Кинопоказ «Незримое кино» (Сад Победы, ул. Героев Танкограда, 75)

19:00 Челябинск – Показ научного кино «Научная среда» (Сад Победы, ул. Героев Танкограда, 75, сцена)

19:30 Челябинск – Встреча любителей бега «ЧерепашкинRUN» (ориентир – буквы «Экопарк», ул. Захаренко, 17/1)

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