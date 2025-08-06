В коттеджном поселке под Челябинске избили подростков. Возбудили уголовное дело

Следователи выясняют обстоятельства нападения на праздновавших день рождения южноуральцев.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области, инцидент произошел 30 июня текущего года в коттеджном поселке «Семь Ключей» (Сосновский район).

Родители сняли коттедж для того, чтобы их сын отметил с друзьями день рождения. Однако ночью к ним ворвались неизвестные и принялись избивать, требуя отдать деньги и другое имущество. Повреждения получили двое парней – 17 и 18 лет.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам хулиганства.

В настоящее время личности нападавших установлены, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, в том числе причины и условия, способствовавшие случившемуся.

Челябинск, Виктор Елисеев

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