Два человека погибли в огне в Челябинской области

На пожаре в садовом товариществе погибли двое южноуральцев.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, трагедия произошла в поселке Бектыш Еткульского муниципального округа.

В СНТ «Восход» загорелись баня и садовый дом.

В ходе тушения пожарные обнаружили тела двух человек, мужчины и женщины. «Позднее время, состояние сна и отсутствие в жилье пожарных извещателей не оставили людям шанса на спасение», – констатировали в надзорном ведомстве.

Пожар ликвидирован на площади 23 квадратных метра. Причину ЧП устанавливают специалисты дознания.

Челябинск, Виктор Елисеев

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