В новостройках Челябинска расширяют сеть мобильной связи

«МегаФон» расширил сеть в челябинских новостройках.

Жильцы нового комплекса «Академ Риверсайд» активно наращивают объем данных в 4G – только с начала июля они прокачали трафик, которого хватило бы почти на 23 тысячи часов видеозвонков в мессенджерах. Чтобы постоянно растущий поток информации не повлиял на качество связи, инженеры «МегаФона» модернизировали сеть в застраивающейся локации.

Специалисты оператора развернули мощное телеком-оборудование, поддерживающее одновременную работу в нескольких частотных диапазонах. Такое решение не только усиливает покрытие, но и гарантирует бесперебойный доступ к мобильному интернету на скоростях до 70 Мбит/с – даже в часы пиковых нагрузок. С такими значениями жители и их гости смогут смотреть фильмы и стримы без буферизации, слушать музыку и подкасты в режиме онлайн без задержек, работать в облачных сервисах и общаться по видеосвязи с кристально четким изображением, играть в онлайн-игры с минимальным пингом.

Отметим, в шаговой доступности от «Академ Риверсайд» находятся школы, детские сады, гипермаркеты и досуговые центры. Также неподалеку расположен корпус Челябинского государственного университета – важного образовательного и научного центра региона. Это значит, что студенты смогут быстро скачивать учебные материалы, родители – легко находить свободные кружки для детей, а жители – удобно планировать покупки и развлечения, не переживая о качестве связи.

«В застраивающихся районах очень быстро растет потребность в высокоскоростном мобильном интернете – только в начале августа трафик в районе жилого комплекса увеличился почти в 2 раза. Мы продолжаем планомерно развивать цифровую инфраструктуру города и модернизируем сеть, чтобы абоненты могли оперативно обмениваться данными даже при максимальной нагрузке. Ранее, в начале года, аналогичные работы по модернизации сети также прошли в ЖК «Ньютон», что значительно улучшило качество связи для его жителей», – прокомментировал директор «МегаФона» в Челябинской области Геннадий Жуков.

Челябинск, Виктор Елисеев

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