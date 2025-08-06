Двадцать тонн дынь развернули на границе с Челябинской областью

Двадцать тонн дынь вернули в Казахстан из-за путаницы с отправителем.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, подозрительную фуру специалисты ведомства обнаружили 5 августа при проведении с коллегами из пограничного и таможенного управлений документарного контроля на российско-казахстанском участке государственной границы в пункте пропуска «Бугристое».

Партия в 20 тонн дынь следовала из Туркестанской области в Челябинск. Однако наименование отправителя в фитосанитарном сертификате и товаросопроводительных документах не совпадало с наименованием отправителя, указанного на маркировке подкарантинного груза.

В связи с нарушением федерального закона «О карантине растений» ввоз продукции на территорию России был запрещен. Перевозчику выдано предписание на возврат груза. Он привлечен к административной ответственности за нарушение порядка ввоза.

Машина с дынями под контролем сотрудников Россельхознадзора возвращена на территорию Казахстана.

Челябинск, Виктор Елисеев

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