Двадцать тонн дынь развернули на границе с Челябинской областью

Двадцать тонн дынь вернули в Казахстан из-за путаницы с отправителем.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, подозрительную фуру специалисты ведомства обнаружили 5 августа при проведении с коллегами из пограничного и таможенного управлений документарного контроля на российско-казахстанском участке государственной границы в пункте пропуска «Бугристое».
Партия в 20 тонн дынь следовала из Туркестанской области в Челябинск. Однако наименование отправителя в фитосанитарном сертификате и товаросопроводительных документах не совпадало с наименованием отправителя, указанного на маркировке подкарантинного груза.
В связи с нарушением федерального закона «О карантине растений» ввоз продукции на территорию России был запрещен. Перевозчику выдано предписание на возврат груза. Он привлечен к административной ответственности за нарушение порядка ввоза.
Машина с дынями под контролем сотрудников Россельхознадзора возвращена на территорию Казахстана.
Челябинск, Виктор Елисеев
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