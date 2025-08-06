Россияне отказываются от выпивки и табака

В России снижается употребление алкоголя и никотина.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе компании «Сбербанк страхование», россияне все чаще называют употребление никотина и несбалансированный рацион в качестве факторов развития хронических заболеваний – 39,6% и 14,1% против 18% и 6,4% годом ранее. Каждый пятый (20,2%) считает, что к развитию болезней также приводит употребление алкоголя. Таковы данные опроса, проведенного в городах с населением более 500 тысяч человек (опрошено было порядка 13 тысяч человек).

Неудивительно, что в России снижается употребления горячительных напитков и табака.

Так, в Москве доля пьющих упала с 51% до 42%, в Рязани – с 51% до 37%, в Самаре – с 49% до 41%, а в Пензе – с 48% до 35%. Самые низкие показатели зафиксированы в Махачкале (19%), Астрахани (25%), Иркутске (27%), Новокузнецке (29%), Томске (28%), Кемерово и Владивостоке (по 30%).

Употреблять никотин тоже стали реже: за год показатель снизился с 24,1% до 21,8%. Ниже всего процент курящих в Махачкале (11%) и Иркутске (15%). Хотя в некоторых регионах доля людей с этой вредной привычкой достигает почти 50%: в Хабаровске курят 45% населения, а во Владивостоке – 41%.

Челябинск, Виктор Елисеев

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