В Челябинске снесут 19 домов в рамках комплексного развития территории в Ленинском районе

Мэрия Челябинска утвердила решение по комплексному развитию территории в Ленинском районе областного центра.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , соответствующий документ подписал глава Челябинска Алексей Лошкин. Сегодня, 6 августа, он опубликован на официальном сайте городской администрации.

«Принять решение о комплексном развитии территории жилой застройки в границах Копейского шоссе, улиц Туркменской, Уральской, Горелова, Пирогова, Обуховской в Ленинском районе города Челябинска, общей площадью 21,02 га», – говорится в документе.

Инициатором проекта является мэрия города. Предельный срок реализации решения о комплексном развитии территории – не более 7 лет. Объем строительства – не менее 294 тысяч 250 квадратных метров.

В рамках реализации проекта будут снесены 19 домов, размещенных на площади, попадающей под комплексное развитие.

Челябинск, Виктор Елисеев

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