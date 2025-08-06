В Челябинске снесут 19 домов в рамках комплексного развития территории в Ленинском районе

Мэрия Челябинска утвердила решение по комплексному развитию территории в Ленинском районе областного центра.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», соответствующий документ подписал глава Челябинска Алексей Лошкин. Сегодня, 6 августа, он опубликован на официальном сайте городской администрации.
«Принять решение о комплексном развитии территории жилой застройки в границах Копейского шоссе, улиц Туркменской, Уральской, Горелова, Пирогова, Обуховской в Ленинском районе города Челябинска, общей площадью 21,02 га», – говорится в документе.
Инициатором проекта является мэрия города. Предельный срок реализации решения о комплексном развитии территории – не более 7 лет. Объем строительства – не менее 294 тысяч 250 квадратных метров.
В рамках реализации проекта будут снесены 19 домов, размещенных на площади, попадающей под комплексное развитие.
Челябинск, Виктор Елисеев
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