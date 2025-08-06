В Челябинской области возбудили уголовное дело в отношении директора управляющей компании, собиравшей деньги просто так

На Южном Урале возбуждено уголовное дело по факту мошеннических действий в сфере обслуживания многоквартирных домов.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области, разбирательство начато по факту ненадлежащего обслуживания ООО «УКИКО» многоквартирных домов.

По версии следствия, коммунальная организация с офисом в Екатеринбурге заключала договоры на обслуживание старых многоквартирных домов. Счета за содержание и текущий ремонт общего имущества собственники квартир получали регулярно. Но никаких услуг жители не получали. По словам южноуральцев, даже включать газ и горячую воду во время профилактических работ им приходилось самим.

Следователи считают, что с ноября 2024 по июль текущего года от действий управляющей компании, которые можно квалифицировать как мошенничество, пострадали собственники жилья в 558 многоквартирных домах региона. За так и не оказанные услуги южноуральцы перечислили на банковские счета организации более 1 миллиона рублей, которые коммунальщики расходовали по своему усмотрению.

В настоящее время директор УК задержан, решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения.

Челябинск, Виктор Елисеев

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