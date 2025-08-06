Еще полторы сотни домов в Челябинске останутся без горячей воды

В Челябинске готовятся к заключительному этапу гидравлических испытаний.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе АО «УСТЭК-Челябинск», с 13 по 27 августа в Тракторозаводском районе областного центра пройдет последний, шестой этап испытаний.

Теплоэнергетики проверят 41,6 километра тепловых сетей. Что в несколько раз меньше в сравнении с предыдущими этапами.

С начала проведения испытаний на прочность и плотность было проверено свыше 900 км тепловых сетей, выявлено и устранено более 900 дефектов в разных районах города.

В рамках шестого этапа испытаний под отключение попадут 147 многоквартирных жилых домов и 29 социальных учреждений города.

С перечнем адресов можно ознакомиться здесь.

Челябинск, Виктор Елисеев

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