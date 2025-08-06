Под Челябинском иномарка столкнулась с трактором. Есть погибшие

В пригороде Челябинска человек погиб в аварии с участием трактора.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Госавтоинспекции Челябинской области, трагедия произошла сегодня, 6 августа, на территории Сосновского района.
По предварительным данным, около 11:50 часов на 8 километре автодороги «Шершни-Северный» 62-летний водитель трактора «Беларус», при выезде со второстепенной дороги, не уступил дорогу приближающемуся слева автомобилю «Фольксваген Шаран», за рулем которого находился 56-летний мужчина.
В результате полученных травм 79-летняя пассажирка иномарки скончалась на месте происшествия.
На месте аварии работали сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа полиции, обстоятельства происшествия выясняются.
Челябинск, Виктор Елисеев
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2025, РИА «Новый День»