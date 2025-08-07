7 августа ожидаются следующие события – Челябинск

07.08.2025, четверг

08:00 Челябинск – Зарядка в парке (парк «Металлург» им. О.И. Тищенко, ул. 60-летия Октября, 11)

10:00 Челябинск – Мастер-класс по уличному искусству (ул. Энгельса, 24)

10:00 Челябинск – Бесплатные юридические консультации (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, зал краеведения)

11:00 Челябинск – Встреча «Читательский дневник на 5!»: читаем «Два пирожных» Ю. Ермолаева и «Честное слово» А. Гайдара (библиотека №9, ул. Петра Сумина, 26)

14:00 Челябинск – Занятие «Электронная почта – секреты общения в диджитал-мире» в рамках курсов компьютерной грамотности «Мир новых возможностей» (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)

14:00 Челябинск – Встреча в клубе любителей шахмат «Каисса» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)

15:00 Челябинск – Показ кино «Тайны планеты роботов» (ДК «Станкомаш», ул. Тухачевского, 3)

15:00 Челябинск – Танцевальный вечер для горожан старшего поколения (ДК «Станкомаш», ул. Тухачевского, 3)

15:00 Челябинск – Правовые консультации по работе с СПС «Гарант», «Консультант Плюс», «Законодательство России» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, зал краеведения) (по записи)

16:00 Челябинск – Танцевальный вечер для горожан старшего поколения (Городской сад им. А.С. Пушкина, ул. Орджоникидзе, 58а)

17:00 Челябинск – Открытие фотовыставки «Медь. Арт. Медный характер» (Челябинский музей изобразительных искусств, пл. Революции, 1)

17:00 Челябинск – Танцевальный вечер для горожан старшего поколения (Сад Победы, ул. Героев Танкограда, 75, сцена)

18:00 Челябинск – Кино под открытым небом (парк «Металлург» им. О.И. Тищенко, ул. 60-летия Октября, 11)

18:00 Челябинск – Видеоконцерт симфонической музыки «Культура в парке» (Сад Победы, ул. Героев Танкограда, 75, сцена)

18:00 Челябинск – Программа для детей «Сказочный вечер у Лукоморья» (Городской сад им. А.С. Пушкина, ул. Орджоникидзе, 58а, детский городок «У Лукоморья»)

18:00 Челябинск – Лекция по рассказу «Роза Парацельса» Х.Л. Борхеса из цикла «Книги, изменившие мир» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, Пушкинский зал)

18:00 Челябинск – Пешеходная прогулка «Челябинск-360. Площадь искусств» для горожан (встреча у театра оперы и балета им. М.И. Глинки) (по записи)

19:00 Челябинск – Открытие выставки Inspired by Fashion (Арт-оранжерея «ЛюбаПетя», ул. Свободы 2, корпус 5)

