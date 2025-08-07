Лагерь под Челябинском закрыл смену из-за вирусного кишечного заболевания

В Роспотребнадзоре рассказали о причинах досрочного завершения смены в «Черемушках» в Челябинской области.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Челябинской области, у ребенка, находившегося на отдыхе в детском учреждении, выявили вирусную кишечную инфекцию неуточненной этиологии.

Напомним, ранее стало известно о досрочном завершении смены в лагере «Черемушки»: она была открыта 1 августа, а уже 4 августа педагоги сообщили родителям о необходимости забрать детей.

Санитарные врачи рассказали о причинах такого решения. «В день заезда за медицинской помощью обратился ребенок с жалобами на тошноту, – сообщили представители ведомства. – В последующие два дня за медицинской помощью обратился еще 21 ребенок. По состоянию на 4 августа новых случаев не зарегистрировано».

Кроме того, в рамках эпидемиологического расследования специалисты Роспотребнадзора выявили нарушения санитарно-эпидемиологического режима. Сотрудники пищеблока отстранены от работы до получения результатов лабораторных испытаний.

Напомним, в конце июля вспышку массового заболевания зафиксировали в лагере «Аленушка» на озере Большой Еланчик. В ночь на 22 июля за медицинской помощью обратились сразу 28 детей. Пятерых отправили в больницу. Смену решили прервать и отправить детей домой.

Челябинск, Виктор Елисеев

