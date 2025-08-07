В маршрутах, соединяющих Западный и Пригородный с Челябинском, снизили стоимость проезда

После присоединения поселков Западный и Пригородный к Челябинску изменилась стоимость проезда на маршрутах 136К и 158К.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области, с 7 августа они полностью перешли на городские тарифы.

На всем протяжении маршрутов цена поездки составляет:

34 рубля по транспортной карте (пересадки в течение 60 минут бесплатны, действует проездной на месяц);

37 рублей по банковской карте;

43 рубля при оплате наличными.

Перевозчики также обязаны принимать к оплате социальные транспортные карты, в том числе карты школьников, студентов и пенсионеров.

Проверки соблюдения правил оплаты проезда будут усилены, пообещали в министерстве.

Номера маршрутов 136к и 158к останутся прежними для удобства пассажиров.

Челябинск, Виктор Елисеев

