Экс-губернатора Челябинской области Дубровского объявили в розыск

МВД России объявило бывшего высокопоставленного чиновника Южного Урала в розыск.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , соответствующая информация появилась в базе данных МВД России «Внимание, розыск!»

Согласно опубликованной карточке, Борис Дубровский разыскивается по статье Уголовного кодекса РФ. Однако в чем подозревают чиновника, в картотеке не указано.

Борис Дубровский возглавлял Челябинскую область с 2014 года по 2019 год. Но в конце его губернаторского срока ФАС обвинила главу региона и компанию «Южуралмост» (в 2015-2018 годах занимала господствующее положение на рынке дорожных работ в Челябинской области) в сговоре с целью ограничения конкуренции.

В итоге в марте 2019 года Дубровский покинул кресло губернатора, не дожидаясь окончания срока.

Между тем, материалы антимонопольного расследования передали в прокуратуру. В середине февраля текущего года по подозрению в коррупционных преступлениях были задержаны и отправлены в Москву министр дорожного хозяйства и транспорта Алексей Нечаев, экс-министр Дмитрий Никулик. Позднее задержали еще несколько высокопоставленных чиновников миндортранса и сотрудников подотчетных ведомству структур.

По данным следствия, они могли быть причастны к растрате бюджетных средств на общую сумму 2,9 миллиарда рублей. Преступление было совершено в годы губернаторства Бориса Дубровского.

Челябинск, Виктор Елисеев

