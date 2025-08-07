российское информационное агентство 18+

Мошенники рассылают южноуральцам фальшивые штрафы от ГИБДД

Мошенники обманывают россиян при помощи поддельных писем от ГИБДД.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», жителям России начали рассылать фальшивки по электронной почте или в мессенджере. Об этом пишет телеграм-канал «Вестник киберполиции России».

В сообщении говорится: «Вы нарушили ПДД. Ознакомьтесь с постановлением и оплатите штраф до 01.08». К письму прикреплен файл в формате PDF, оформленный под официальное постановление. В документе может быть указано реальное имя человека, номер автомобиля или иные персональные данные – это создает ощущение подлинности.

В самом письме размещается кнопка «оплатить сейчас», ведущая на стороннюю интернет-страницу. Переход по ссылке приводит к различным вариантам развития событий.

Иногда пользователь попадает на фальшивый сайт, визуально копирующий интерфейс государственных или банковских онлайн-сервисов. Здесь у него запрашивают данные банковской карты: номер, срок действия, CVV-код, а иногда и коды подтверждения из СМС.

В других случаях ссылка ведет на зараженный ресурс, автоматически загружающий вредоносное программное обеспечение на устройство пользователя. Такое ПО может перехватывать пароли, получать доступ к банковским приложениям, мессенджерам и даже использовать камеру и микрофон.

Южноуральцам напоминают: настоящие уведомления о штрафах приходят только через официальные каналы, в частности через «Госуслуги».

Челябинск, Виктор Елисеев

