Мошенники рассылают южноуральцам фальшивые штрафы от ГИБДД

Мошенники обманывают россиян при помощи поддельных писем от ГИБДД.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , жителям России начали рассылать фальшивки по электронной почте или в мессенджере. Об этом пишет телеграм-канал «Вестник киберполиции России».

В сообщении говорится: «Вы нарушили ПДД. Ознакомьтесь с постановлением и оплатите штраф до 01.08». К письму прикреплен файл в формате PDF, оформленный под официальное постановление. В документе может быть указано реальное имя человека, номер автомобиля или иные персональные данные – это создает ощущение подлинности.

В самом письме размещается кнопка «оплатить сейчас», ведущая на стороннюю интернет-страницу. Переход по ссылке приводит к различным вариантам развития событий.

Иногда пользователь попадает на фальшивый сайт, визуально копирующий интерфейс государственных или банковских онлайн-сервисов. Здесь у него запрашивают данные банковской карты: номер, срок действия, CVV-код, а иногда и коды подтверждения из СМС.

В других случаях ссылка ведет на зараженный ресурс, автоматически загружающий вредоносное программное обеспечение на устройство пользователя. Такое ПО может перехватывать пароли, получать доступ к банковским приложениям, мессенджерам и даже использовать камеру и микрофон.

Южноуральцам напоминают: настоящие уведомления о штрафах приходят только через официальные каналы, в частности через «Госуслуги».

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube