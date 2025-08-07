На Южный Урал обрушатся дожди и грозы

В Челябинской области объявлено штормовое предупреждение.

Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинском гидрометцентре, ночью и днем 8 августа в отдельных районах Челябинской области ожидаются грозы, дожди, на крайнем западе и местами на юге до сильных и очень сильных, сильные ливни, днем при грозах порывы ветра до 20 метров в секунду.

В условиях резкого порыва ветра возможно повреждение слабоукрепленных конструкций, кровли и остекления зданий, обрыв линий электропередач, вал деревьев, предупреждают представители экстренных ведомств. Смертельно опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся проводам.

При перепадах напряжения рекомендуется немедленно обесточить все электробытовые приборы, выдернуть вилки из розеток, чтобы во время отсутствия хозяев при внезапном включении электричества не произошел пожар.

В случае происшествий рекомендуется звонить по телефонам «101» или «112».

Челябинск, Виктор Елисеев

