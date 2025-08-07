В Челябинской области перед судом предстанет экс-сотрудница ашинского предприятия, тянувшая откаты из поставщиков

В Аше перед судом предстанет бывшая сотрудница, обвиняемая в коммерческом подкупе .
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области, завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника отдела материально-технического снабжения АО «Ашинский завод светотехники».
По информации пресс-службы южноуральского регионального ГУ МВД, 60-летнюю сотрудницу предприятия задержали в мае текущего года.
По данным следствия, в период с июня 2020 по декабрь 2023 года женщина получала деньги от руководителей и представителей организаций, выступающих поставщиками завода, за продолжение долгосрочного сотрудничества, принятие решений о выборе данного контрагента для поставки продукции для нужд предприятия, а также за обеспечение своевременной полной оплаты услуг.
На банковский счет сотрудницы завода поступал фиксированный процент от суммы произведенной поставщиком оплаты за товары и услуги.
Всего она получила более 3,8 миллионов рублей.
Для обеспечения исполнения приговора следователем СК России наложен арест на земельный участок фигурантки.
Уголовное дело после утверждения обвинительного заключения направлено для рассмотрения в суд.
Челябинск, Виктор Елисеев
