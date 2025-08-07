В Челябинской области перед судом предстанет экс-сотрудница ашинского предприятия, тянувшая откаты из поставщиков

В Аше перед судом предстанет бывшая сотрудница, обвиняемая в коммерческом подкупе .

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области, завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника отдела материально-технического снабжения АО «Ашинский завод светотехники».

По информации пресс-службы южноуральского регионального ГУ МВД, 60-летнюю сотрудницу предприятия задержали в мае текущего года.

По данным следствия, в период с июня 2020 по декабрь 2023 года женщина получала деньги от руководителей и представителей организаций, выступающих поставщиками завода, за продолжение долгосрочного сотрудничества, принятие решений о выборе данного контрагента для поставки продукции для нужд предприятия, а также за обеспечение своевременной полной оплаты услуг.

На банковский счет сотрудницы завода поступал фиксированный процент от суммы произведенной поставщиком оплаты за товары и услуги.

Всего она получила более 3,8 миллионов рублей.

Для обеспечения исполнения приговора следователем СК России наложен арест на земельный участок фигурантки.

Уголовное дело после утверждения обвинительного заключения направлено для рассмотрения в суд.

Челябинск, Виктор Елисеев

