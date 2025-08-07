В Челябинской области сорвали сроки строительства школы на средства инфраструктурного займа

Челябинцы требуют проверить расходование средств на строительство школы в «Белом хуторе».
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского регионального отделения Общероссийского Народного фронта, школа на 1 тысячу 100 мест в микрорайоне «Белый хутор» превратилась в долгострой.
«Объект стоимостью 1,4 миллиарда рублей, финансируемый за счет инфраструктурного займа, должен был решить проблему нехватки мест в образовательных учреждениях, но вместо этого стал символом чиновничьей нерасторопности и, возможно, нецелевого расходования средств», – считают общественники.
По словам челябинцев, в «Белом Хуторе» и окрестных микрорайонах-поселках живут тысячи детей. Существующие школы в «Вишневой горке» и «Привилегии» работают на максимуме возможностей, классы заполнены.
Разгрузить учреждения и должна была новая школа в «Белом Хуторе». На строительство выделили 1,4 миллиарда рублей. Причем заказчик – принадлежащая областным властям ЮУ КЖСИ – получил их в качестве инфраструктурного займа под гарантию субъекта Федерации. Средства на проект выделены на срок до 15 лет под льготную ставку, обеспеченную субсидией из федерального бюджета.
Огромная сумма должна была гарантировать своевременное и качественное выполнение работ, уверены общественники. Но – увы…
Изначально сдать объект планировали до конца 2024 года. Теперь обещают – к 1 сентября 2026 года. Но, судя по темпам работ, и к этому сроку могут не успеть, беспокоятся челябинцы.
При этом ЮУ КЖСИ упорно не раскрывает имя подрядчика. Контракта в открытом доступе нет.
«Результат: дети продолжают учиться в тесноте, родителям приходится искать обходные пути, а чиновники отделываются общими фразами», – возмущаются активисты.
Общественники обратились в Следственный комитет России с просьбой о проверке и привлечении к ответственности чиновников, допустивших провал социально важного проекта.
Челябинск, Виктор Елисеев
