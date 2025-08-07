В Металлургическом районе Челябинска две сотни домов останутся без воды

Часть Металлургического района Челябинска на 9 часов останется без водоснабжения.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе МУП ПОВВ, в связи с проведением плановых ремонтных работ на водопроводной сети, подача воды будет временно приостановлена 8 августа с 10:00 до 19:00

Под ограничение попадают следующие адреса:

Жилые дома:

ул. Вишнегорская: 6, 10, 10а, 12, 14, 16, 18;

ул. Дегтярева: 1, 2, 3, 3а, 4, 4а, 5, 7, 7а, 9, 11, 13, 15, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 35, 35а, 39, 40, 40а, 41, 41а, 43, 43а, 44, 46, 48;

ул. Лазурная: 1, 3, 8а, 10;

ул. Павелецкая: 10, 10а, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 26;

ул. Вахтангова: 1, 2, 3, 3а, 5, 5а, 7, 8, 10, 10а;

ул. Трудовая: 1, 3, 7, 9а, 11, 15, 17а, 18, 19, 21, 23, 25а, 27а, 29, 29а, 31, 33, 35;

ул. Приборостроителей: 1, 1а, 3а, 4, 6, 8, 8а, 10, 10а, 12, 16а, 22;

ул. Уржумская: 4;

ул. 60-летия Октября: 2, 3, 3а, 4, 6, 7, 8, 10, 14, 16, 16а, 18, 18а, 20, 20а, 22, 22а, 24, 24а, 28, 30, 32, 32а, 34, 36, 38, 38а, 38б, 40, 42, 44, 48, 50, 52, 56;

ул. Сталеваров: 1, 1а, 3, 3а, 3б, 14, 16, 16а, 20, 20а, 22, 26, 28, 30;

ул. Румянцева: 1, 3, 5;

ул. Коммунистическая: 6, 6а, 8, 10, 10а;

ул. 2-я Павелецкая: 36.

Объекты социальной инфраструктуры и административные здания:

ул. Дегтярева: 33, 37, 42;

ул. Лазурная: 2, 6, 10а, 12, 14;

ул. Трудовая: 4, 5а, 10, 16, 19а, 25б, 27б, 35а;

ул. Приборостроителей: 18, 18а;

ул. Сталеваров: 5, 7, 10, 18;

ул. 60-летия Октября: 5, 6а, 12, 16Б, 26, 26а, 28а, 30а, 32а/1, 46, 46а, 48а;

ул. Павелецкая: 8;

ул. Коммунистическая: 8а;

ул. Дегтярева: 5а.

Челябинцев просят произвести предварительный запас воды.

Телефон контактного центра МУП ПОВВ: 214-00-14.

Челябинск, Виктор Елисеев

