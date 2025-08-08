8 августа ожидаются следующие события – Челябинск

08.08.2025, пятница

09:00 Челябинск – Занятие по «умному» фитнесу (сквер у Челябинского театра современного танца, ул. Новороссийская, 63)

14:00 Челябинск – Встреча с заместителем исполнительного директора-руководителя аппарата Челябинского регионального отделения общероссийской общественной организации Ассоциация юристов России Анжеликой Ковалевой для получения бесплатной юридической помощи по общеправовым вопросам (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60, зал правовой и деловой информации)

14:00 Челябинск – Литературный круиз «Книжные острова Радия Погодина» (библиотека №6, ул. Трудовая, 23)

14:00 – 17:00 Челябинск – Акция «Улыбка сквозь век: Наследие Зощенко» (библиотека №14 им. Н.В. Гоголя, ул. Воровского, 23в)

15:00 Челябинск – Уличная акция «Бери – читай!» (библиотека №31, ул. Агалакова, 30)

16:00 Челябинск – Театральное шествие в рамках фестиваля «Театры без крыш» (Сквер искусств на набережной реки Миасс)

16:00 Челябинск – Настольные игры «Страницы игр»: играем в «Имаджинариум» (библиотека №8, ул. Молодогвардейцев, 70а)

16:30 Челябинск – Церемония открытия фестиваля «Театры без крыш» (сцена у Главпочтамта, ул. Кирова, 161)

17:00 Челябинск – Показ спектакля «Идите в Баню» в рамках фестиваля «Театры без крыш» (сцена у Главпочтамта, ул. Кирова, 161)

18:00 Челябинск – Показ спектакля «Сказка о Потерянном Времени» в рамках фестиваля «Театры без крыш» (сцена у Главпочтамта, ул. Кирова, 161)

19:00 Челябинск – Кино под открытым небом (Сад Победы, ул. Героев Танкограда, 75, сцена)

19:00 Челябинск – Показ спектакля «Фермерские Байки» в рамках фестиваля «Театры без крыш» (сцена у Главпочтамта, ул. Кирова, 161)

20:00 Челябинск – Показ спектакля «Синема» в рамках фестиваля «Театры без крыш» (перекресток у ул. Кирова, 110)

21:00 Челябинск – Показ спектакля «Заповедная» в рамках фестиваля «Театры без крыш» (площадь Революции)

