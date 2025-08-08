В соцучреждение в пригороде Челябинска поставщики привезли говяжью тушенку из...свинины

В социальное учреждение Челябинской области поступили говяжьи консервы, изготовленные из свинины.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, «сказочный» рецепт специалисты ведомстве обнаружили в конце июля текущего года при проведении мониторинга компонента ФГИС «Меркурий».

10 июля социальное учреждение, расположенное в Сосновском районе, получило 22 килограмма мясной продукции. В документах говорилось, что это тушеная кусковая говядина.

Однако при контроле ветеринарных сопроводительных документов выяснилось, что курганский производитель выработал консервы из сырья другого биологического вида: вместо говядины использована свинина.

Оказалось, что при оформлении документов в ФГИС «ВетИС» оператор производителя неверно выбрал информацию об использованном фактически сырье, что привело к нарушению прослеживаемости.

За выявленное нарушение компании объявили предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований; поставщику и уполномоченному лицу производителя вынесено предупреждение в ФГИС «Ветис Паспорт».

Социальное учреждение проинформировано о получении продукции, не соответствующей требованиям.

