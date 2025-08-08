Экс-губернатора Челябинской области Дубровского подозревают в причастности к растрате 33 миллиардов рублей

Бывший глава Челябинской области стал фигурантом уголовного дела о растрате десятков миллиардов рублей.

Как уже сообщал «Новый День» , МВД России объявило экс-губернатора Бориса Дубровского в розыск. Соответствующая информация появилась в базе данных МВД России «Внимание, розыск!»

Согласно опубликованной карточке, Борис Дубровский разыскивается по статье Уголовного кодекса РФ. Однако в чем подозревают чиновника, в картотеке не указано.

Вчера, 7 августа, вечером стало известно, что бывший высокопоставленный чиновник мог стать одним из фигурантов дела о растрате 33 миллиардов рублей, выделенных из бюджета на ремонт и строительство дорог в регионе.

«Господину Дубровскому инкриминируют организацию преступления, – пишет издание «КоммерсантЪ». – Его подозревают в организации преступной схемы при заключении госконтрактов в 2015-2019 годах. Следствие считает, что деньги выводили через фирмы-однодневки».

Борис Дубровский возглавлял Челябинскую область с 2014 по 2019 год. Но в конце его губернаторского срока ФАС обвинила главу региона и компанию «Южуралмост» (в 2015-2018 годах занимала господствующее положение на рынке дорожных работ в Челябинской области) в сговоре с целью ограничения конкуренции.

В итоге в марте 2019 года Дубровский покинул кресло губернатора, не дожидаясь окончания срока.

Между тем, материалы антимонопольного расследования передали в прокуратуру. В середине февраля текущего года по подозрению в коррупционных преступлениях были задержаны и отправлены в Москву министр дорожного хозяйства и транспорта Алексей Нечаев, экс-министр Дмитрий Никулик. Позднее задержали еще несколько высокопоставленных чиновников миндортранса и сотрудников подотчетных ведомству структур.

По данным следствия, они могли быть причастны к растрате бюджетных средств. Преступление было совершено в годы губернаторства Бориса Дубровского.

Челябинск, Виктор Елисеев

