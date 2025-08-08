Больше десятка домов в центре Челябинска отключили от водоснабжения

Из-за аварии полтора десятка зданий в центре Челябинска остались без воды.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе МУП ПОВВ, ограничения введены в связи с обнаруженным повреждением водовода в районе дома №4 по улице Доватора.

Для проведения неотложных ремонтных работ, направленных на восстановление трубопроводной сети и поддержание стабильного водоснабжения, временно приостановлено предоставление коммунальной услуги холодного водоснабжения по следующим адресам:

ул. Овчинникова, 7б;

ул. Доватора, 4, 4а, 4б, 6, 6а, 6б, 8, 10, 10А, 10В;

ул. Степана Разина, 8 (административное здание), 9А (административное здание), 9Б (административное здание), 10А;

ул. Ширшова, 9 (школа), 11, 11а, 11б.

Челябинск, Виктор Елисеев

