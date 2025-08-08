Национализированное «Южуралзолото» вновь сменило президента

Новым руководителем УК «Южуралзолото группа компаний» стал выходец из «Норникеля».

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , президентом УК ЮГК стал Семен Гринько. На этой должности он заменит Ларису Ивлеву, возглавившую компанию после отставки Константина Струкова, прежнего собственника золодобывающего холдинга.

Новый руководитель ЮГК не стремится к публичности, и в открытых источниках практически нет информации о нем. Однако в 2010 году в прессе упоминался начальник измельчительно-флотационного цеха Норильской обогатительной фабрики (принадлежала компании «Норильский никель») с такой же фамилией. В 2016 году Семен Гринько работал в золотодобывающей компании «Высочайший».

В прошлом году Семен Гринько числился среди сотрудников крупнейшей в России золотодобывающей компании «Полюс Золото» и выступал за команду предприятия в Любительской хоккейной лиге.

Напомним, в начале июля текущего года Генеральная прокуратура России обратилась в суд с иском об изъятии у вице-спикера Законодательного собрания Челябинской области Константина Струкова и его доверенных лиц акций золотодобывающего холдинга (депутату и его окружению принадлежит 67,85% акций), а также других активов: 100%-й доли в УК ЮГК, долей нескольких связанных с ним лиц в компаниях «Хоум», «Уралвент», «Арбат-Сити», «Агрокомплекс «Экомодуль», «Сады Предгорья», «Коркинский экскаваторо-вагоноремонтный завод».

В ведомстве заявили, что предприниматель незаконно получил предприятие под свой контроль, используя при этом свое должностное положение. Кроме того, в прокуратуре утверждали, что доходы от деятельности холдинга Струков и члены его семьи выводят за границу, тратят на покупку недвижимости, автомобилей, яхт и других предметов роскоши, а не направляют на дальнейшее развитие холдинга и поддержание работоспособности оборудования.

Компания «Южуралзолото» была основана в 1976 году. В 1993 году предприятие акционировали. Константин Струков возглавил компанию в 1997 году, когда она переживала острый кризис. Через несколько месяцев принадлежащая Струкову УЗК «Восточная» и ОАО «Южуралзолото» учредили новую структуру – ЗАО «Южуралзолото». К 2003 году компания полностью перешла в собственность бизнесмена. К тому времени он уже был депутатом Законодательного собрания Челябинской области, однако продолжал участвовать в бизнес-процессах ЮГК, что в прокуратуре считают основанием для признания незаконности перехода компании под его контроль.

11 июля Советский районный суд Челябинска удовлетворил иск в полном объеме.

После перехода активов в собственность государства Константин Струков покинул пост президента УК ЮГК. Этот пост заняла Лариса Ивлева. Но замена была явно временной: до своего нового назначения Ивлева была директором по юридическим вопросам и одним из вице-президентов компании и входила в ближний круг Константина Струкова.

Челябинск, Виктор Елисеев

