Национализированное «Южуралзолото» вновь сменило президента

Новым руководителем УК «Южуралзолото группа компаний» стал выходец из «Норникеля».
Как передает корреспондент РИА «Новый День», президентом УК ЮГК стал Семен Гринько. На этой должности он заменит Ларису Ивлеву, возглавившую компанию после отставки Константина Струкова, прежнего собственника золодобывающего холдинга.
Новый руководитель ЮГК не стремится к публичности, и в открытых источниках практически нет информации о нем. Однако в 2010 году в прессе упоминался начальник измельчительно-флотационного цеха Норильской обогатительной фабрики (принадлежала компании «Норильский никель») с такой же фамилией. В 2016 году Семен Гринько работал в золотодобывающей компании «Высочайший».
В прошлом году Семен Гринько числился среди сотрудников крупнейшей в России золотодобывающей компании «Полюс Золото» и выступал за команду предприятия в Любительской хоккейной лиге.
Напомним, в начале июля текущего года Генеральная прокуратура России обратилась в суд с иском об изъятии у вице-спикера Законодательного собрания Челябинской области Константина Струкова и его доверенных лиц акций золотодобывающего холдинга (депутату и его окружению принадлежит 67,85% акций), а также других активов: 100%-й доли в УК ЮГК, долей нескольких связанных с ним лиц в компаниях «Хоум», «Уралвент», «Арбат-Сити», «Агрокомплекс «Экомодуль», «Сады Предгорья», «Коркинский экскаваторо-вагоноремонтный завод».
В ведомстве заявили, что предприниматель незаконно получил предприятие под свой контроль, используя при этом свое должностное положение. Кроме того, в прокуратуре утверждали, что доходы от деятельности холдинга Струков и члены его семьи выводят за границу, тратят на покупку недвижимости, автомобилей, яхт и других предметов роскоши, а не направляют на дальнейшее развитие холдинга и поддержание работоспособности оборудования.
Компания «Южуралзолото» была основана в 1976 году. В 1993 году предприятие акционировали. Константин Струков возглавил компанию в 1997 году, когда она переживала острый кризис. Через несколько месяцев принадлежащая Струкову УЗК «Восточная» и ОАО «Южуралзолото» учредили новую структуру – ЗАО «Южуралзолото». К 2003 году компания полностью перешла в собственность бизнесмена. К тому времени он уже был депутатом Законодательного собрания Челябинской области, однако продолжал участвовать в бизнес-процессах ЮГК, что в прокуратуре считают основанием для признания незаконности перехода компании под его контроль.
11 июля Советский районный суд Челябинска удовлетворил иск в полном объеме.
После перехода активов в собственность государства Константин Струков покинул пост президента УК ЮГК. Этот пост заняла Лариса Ивлева. Но замена была явно временной: до своего нового назначения Ивлева была директором по юридическим вопросам и одним из вице-президентов компании и входила в ближний круг Константина Струкова.
Челябинск, Виктор Елисеев
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2025, РИА «Новый День»