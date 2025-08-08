На Южном Урале обнаружили 26 фальшивых купюр

Количество фальшивых купюр снижается в Челябинской области пятый год.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе отделения Уральского главного управления Центрального банка России по Челябинской области, за первую половину 2025 года в банковской системе Южного Урала было обнаружено 26 поддельных банкнот Банка России.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года их число сократилось почти в три раза: тенденция к снижению числа фальшивок в регионе продолжается пятый год подряд.

Специалисты обнаружили 14 поддельных купюр номиналом 1000 рублей (в прошлом году – 26). Также из оборота изъяли семь фальшивых пятитысячных банкнот образца 1997 года, тогда как в прошлом году было обнаружено 40 таких подделок. Кроме того, среди фальшивок оказались две пятисотрублевые банкноты, год назад была выявлена одна подделка этого номинала.

Уровень фальшивомонетничества в стране за последние годы достиг минимального значения. Так, в 2022 году среди миллиона банкнот, находящихся в обращении, выявляли четыре поддельные, в 2023 году – всего две.

Однако не стоит терять бдительности, советуют в ЦБ. «Прежде чем положить банкноту в кошелек, проверьте ее на подлинность. Сделать это можно и без использования специального оборудования. Достаточно уметь определять минимум три разных защитных признака, например, водяные знаки, рельефные элементы и скрытые изображения, которые видны при повороте или наклоне банкноты», – комментирует заместитель управляющего отделением Челябинск Уральского ГУ Банка России Наталья Кузьмина.

Челябинск, Виктор Елисеев

