С мэрии Челябинска взыскали 70 тысяч рублей за нападение бродячего пса на ребенка

Администрацию Челябинска обязали выплатить компенсацию за нападение бродячей собаки на школьницу.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, в суд обратился прокурор Тракторозаводского района Челябинска по итогам проверки.

Установлено, что в марте 2025 года вечером бездомная собака напала и искусала 9-летнюю девочку. В результате нападения животного ребенок получил укушенные раны голени.

Прокурор обратился в суд с иском о взыскании с администрации Челябинска компенсации морального вреда, причиненного нападением собаки.

Судом исковые требования прокурора удовлетворены, в пользу ребенка взыскана компенсация в размере 70 тысяч рублей.

За исполнением судебного решения установлен контроль.

Челябинск, Виктор Елисеев

