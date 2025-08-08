СКР заинтересовался историей со срывом сроков строительства школы в челябинском микрорайоне

СКР начал проверку строительства школы в «Белом хуторе», которую должны были сдать полгода назад.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Следственного комитета России, глава ведомства Александр Бастрыкин поручил представить доклад о результатах проверки по факту возможных мошеннических действий при строительстве школы в Челябинской области.

Напомним, ранее общественники рассказали о затянувшейся стройке в микрорайоне «Белый хутор» (расположен на территории поселка Западный, вошедшего в этом году в состав Челябинска).

По словам челябинцев, существующие в соседних микрорайонах школы работают на максимуме возможностей, классы заполнены. Разгрузить учреждения должна была новая школа в «Белом хуторе». На строительство выделили 1,4 миллиарда рублей. Причем заказчик – принадлежащая областным властям ЮУ КЖСИ – получил их в качестве инфраструктурного займа под гарантию субъекта Федерации. Средства на проект выделены на срок до 15 лет под льготную ставку, обеспеченную субсидией из федерального бюджета.

Изначально сдать объект планировали до конца 2024 года. Теперь обещают – к 1 сентября 2026 года. Но, судя по темпам работ, и к этому сроку могут не успеть, беспокоятся челябинцы. И задаются вопросом: не было ли нецелевого расходования выделенных на стройку средств?

«По данному факту следственными органами СК России по Челябинской области проводится проверка по статье 159 УК РФ (мошенничество)», – заявили представители силового ведомства.

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального управления СКР Алексею Колбасину представить доклад о ходе проверки и по доводам обращения.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube