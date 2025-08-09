9 – 11 августа ожидаются следующие события – Челябинск

09.08.2025, суббота

08:00 Челябинск – Зарядка в парке (парк «Металлург» им. О.И. Тищенко, ул. 60-летия Октября, 11)

09:00 Челябинск – Пробежки для всех желающих с фиксацией времени (ул. Молдавская, 10, ориентир – буквы «ЭКОПАРК»; ул. Лесопарковая, 2а, ориентир – «Городская муниципальная лыжная база»)

10:00 Челябинск – День физкультурника (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60, зал периодики)

10:30 Челябинск – Мастер-класс по созданию семейной карты желаний «Время волшебства» (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60, выставочный зал)

11:00 Челябинск – Всероссийский турнир по баскетболу 3х3 «Оранжевый мяч» (Алое Поле, спортивная площадка у Дворца пионеров и школьников, пр. Свердловский, 59)

11:30 Челябинск – «Лаборатория креативных профессий 3.0: ландшафтный дизайнер»: занятие «Современные направления ландшафтного дизайна» (Центр межкультурных коммуникаций ЧОУНБ, ул. Цвиллинга, 61)

11:30 Челябинск – Курс французского языка «Bonjour à tous!» в образовательном клубе «Grammar school» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)

12:00 Челябинск – Занятие по фитнесу (парк «Металлург» им. О.И. Тищенко, ул. 60-летия Октября, 11)

12:00 Челябинск – Мероприятие выходного дня (Городской сад им. А.С. Пушкина, ул. Орджоникидзе, 58а)

12:00 Челябинск – Показ спектакля «Чемоданчик из детства» в рамках фестиваля «Театры без крыш» (сцена у Главпочтамта, ул. Кирова, 161)

12:00 – 19:00 Челябинск – Субботние посиделки с книжкой «Читаем друг другу – читаем по кругу» в библиотеке «Кают-компании» (парк «Металлург» им. О.И. Тищенко, ул. 60-летия Октября, 11)

12:00, 13:00, 15:00, 16:00 Челябинск – Курс обучения «Сторимейкер и администратор соцсетей» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)

13:30 Челябинск – Показ спектакля «Фермерские Байки» в рамках фестиваля «Театры без крыш» (сцена у Главпочтамта, ул. Кирова, 161)

14:00 Челябинск – Встреча в английском разговорном клубе Speak Freely (Центр межкультурных коммуникаций ЧОУНБ, ул. Цвиллинга, 61)

14:00, 16:00 Челябинск – Курсы «Смартфон от А до Я» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)

15:00 Челябинск – Показ спектакля «Цирк уехал» в рамках фестиваля «Театры без крыш» (перекресток у ул. Кирова, 110)

15:30 Челябинск – Показ спектакля «Мур-Мур Байконур» в рамках фестиваля «Театры без крыш» (площадь Искусств перед театром оперы и балета)

16:00 Челябинск – Танцевальный вечер для горожан старшего поколения (ЦПКиО им. Ю.А. Гагарина, ул. Коммуны, 100)

16:00 Челябинск – Показ спектакля «Перышко Ангела» в рамках фестиваля «Театры без крыш» (сцена у Главпочтамта, ул. Кирова, 161)

17:30 Челябинск – Показ спектакля «Богатыри» в рамках фестиваля «Театры без крыш» (сцена у Главпочтамта, ул. Кирова, 161)

17:30 Челябинск – Кино под открытым небом (Сад Победы, ул. Героев Танкограда, 75, сцена)

18:00 Челябинск – Кино под открытым небом (парк «Металлург» им. О.И. Тищенко, ул. 60-летия Октября, 11)

19:00 Челябинск – Церемония закрытия фестиваля «Театры без крыш» (сцена у Главпочтамта, ул. Кирова, 161)

10.08.2025, воскресенье

12:00 Челябинск – Мастер-классы «Город мастеров» (парк «Металлург» им. О.И. Тищенко, ул. 60-летия Октября, 11)

12:00 Челябинск – Встреча в клубе «Берегиня» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, Пушкинский зал)

12:00 – 19:00 Челябинск – День игр и творчества в библиотеке «Кают-компании» (парк «Металлург» им. О.И. Тищенко, ул. 60-летия Октября, 11)

13:00 Челябинск – Встреча «Поэзия природы Исаака Левитана» в рамках лектория «(НЕ)понятное искусство» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, зал искусства)

16:00 Челябинск – Марафон детских развлекательных программ «Полет в лето» (детский парк В. В. Терешковой, ул. Рождественского, 6)

19:00 Челябинск – Кино под открытым небом (Сад Победы, ул. Героев Танкограда, 75, сцена)

11.08.2025, понедельник

10:00 Челябинск – Аппаратное совещание администрации города с участием главы Челябинска Алексея Лошкина (мэрия, пл. Революции, 2)

14:00 Челябинск – Акция «Движение – жизнь» (библиотека №14 им. Н.В. Гоголя, ул. Воровского, 23в)

14:00 Челябинск – Встреча в клубе любителей шахмат «Каисса» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)

16:00 Челябинск – Настольные игры «Страницы игр»: играем в «Квиз на миллион» (библиотека №8, ул. Молодогвардейцев, 70а) (по записи)

