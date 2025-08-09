Девушка-подросток погибла на южноуральской трассе в ДТП с лосем

17-летняя жительница Челябинской области погибла в столкновении иномарки с лосем.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Госавтоинспекции Челябинской области, авария произошла ночью 8 августа в Нязепетровском районе.

По предварительным данным, около 22:44 на 81-м километре автодороги «Касли – Красноуфимск» 22-летний водитель автомобиля «Рено Лагуна» сбил лося. После столкновения с животным машина съехала в кювет.

В результате ДТП несовершеннолетняя пассажирка, девушка 17 лет, от полученных травм скончалась на месте происшествия. Еще два пассажира, 22 и 10 лет, получили травмы и были доставлены в больницу.

На месте происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа полиции. Обстоятельства выясняются.

Челябинск, Виктор Елисеев

