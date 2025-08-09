В жестком ДТП на дороге в магнитогорский аэропорт четыре человека погибли и четверо пострадали

В аварии под Магнитогорском столкнулись «Мазда» и «Лада».

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Госавтоинспекции Республики Башкортостан, авария произошла сегодня, 9 августа, в Абзелиловском районе Башкирии в восьмом часу утра на 5-м километре автодороги «Магнитогорск – Аэропорт».

Столкнулись «Мазда 3» под управлением 55-летней местной жительницы и встречная «Лада Приора», в которой ехала семья из Челябинской области: 35-летний водитель, его 30-летняя жена, две девочки 2 и 12 лет и 9-летний мальчик.

От удара «Мазда» опрокинулась в кювет. Все, кто был в машине: автоледи и две ее пассажирки, – скончались до приезда скорой медицинской помощи. Также погибла супруга водителя «Лады». Сам он и трое детей доставлены в больницу.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, следственно-оперативная группа, эксперты-криминалисты МВД по РБ.

Начато разбирательство, в ходе которого будут установлены причины и обстоятельства произошедшего.

Челябинск, Виктор Елисеев

