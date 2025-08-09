На рабочего завода в Челябинске рухнула металлическая балка. Мужчина погиб

В Челябинске следователи выясняют обстоятельства гибели рабочего на предприятии.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области, трагедия произошла вчера, 8 августа, на площадке одного из производственных цехов АО «Челябинский завод металлических конструкций».

С крана сорвалась металлическая балка и рухнула на 44-летнего мастера цеха. От полученных повреждений мужчина скончался на месте.

Возбуждено уголовное дело. По предварительной информации, причиной трагедии стало нарушение установленных правил безопасности при ведении работ по эксплуатации крана.

Челябинск, Виктор Елисеев

