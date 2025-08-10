Суд Златоуста отправил экс-главу Агентства туристического развития в СИЗО

Бывший руководитель челябинского Агентства туристического развития два месяца проведет за решеткой.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области, по ходатайству следователя суд избрал меру пресечения в отношении заместителя директора департамента общественных связей администрации Екатеринбурга, бывшего председателя Челябинской региональной общественной организации «Агентство развития туризма» Дины Шведкиной меру пресечения в виде заключения под стражу до 8 октября 2025 года.

Чиновницу задержали в пятницу, 8 августа, по подозрению в мошенничестве. С апреля 2021-го по ноябрь 2024 года она возглавляла ЧРОО «Агентство развития туризма». Именно это учреждение отвечало за реализацию проекта строительства информационного центра на туристическом маршруте Косотур в Златоусте.

На его реализацию правительство Челябинской области выделило в качестве субсидии свыше 6,8 миллиона рублей. При этом, по версии следствия, при обосновании этой суммы Шведкина завысила стоимость производства работ на сумму более 700 тысяч рублей. Присвоенными деньгами она распорядилась по своему усмотрению.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube