Сотрудника Челябинской таможни задержали за коррупционные преступления

В Челябинской области возбуждено уголовное дело в отношении инспектора таможенного контроля, обвиняемого в коррупционных преступлениях.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области, уголовное дело возбуждено в отношении старшего инспектора отдела по контролю за ввозом и оборотом товаров Службы таможенного контроля после выпуска товаров. Его обвиняют в превышении должностных полномочий и мелком взяточничестве.

По версии следствия, деньги сотрудник таможни получил 7 августа текущего года на автомобильном пункте пропуска «Бугристое-Автодорожное» КПП «Троицк» на границе с Казахстаном. За это он пропустил на территорию России автомобиль, загруженный подкарантинным товаром с высоким фитосанитарным риском.

Преступление выявлено сотрудниками УФСБ России по Челябинской области, которыми осуществляется оперативное сопровождение по уголовному делу.

В настоящее время таможеннику предъявлено обвинение, судом по ходатайству следователя избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

Челябинск, Виктор Елисеев

