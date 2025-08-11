Больше полусотни домов в двух районах Челябинска остались без воды

В части Ленинского и Советского районов Челябинска на полдня отключили водоснабжение.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе МУП ПОВВ, ограничения связаны с проведением плановых ремонтных работ на водопроводной сети.

В Ленинском районе они продолжатся ориентировочно с 9:00 до 19:00. Без воды останутся дома по следующим адресам:

ул. Гагарина, 1, 1а, 1б, 3, 3а, 3б, 5, 5а, 5б, 7, 7а;

ул. Энергетиков, 65, 65а;

Копейское шоссе, 39, 39а, 39б, 41, 43, 43а, 43б, 47, 47а, 47б, 49, 49б, 58, 58б, 58б/1;

ул. Пограничная, 1, 2, 2а;

ул. Руставели, 4, 4б, 6;

ул. Енисейская, 1, 6, 7, 8, 12;

пер. Энергетиков, 2, 4, 6, 10, 12.

В Советском районе под отключение попадают адреса:

ул. Шаумяна, 11б;

ул. Ильменская, 2, 2б, 2/1, 2/6;

ул. Доватора, 20а, 20б, 22а, 22б, 22в, 24, 24а, 24б, 26/2.

Ориентировочное время проведения работ: с 09:00 до 15:00.

Телефон контактного центра МУП «ПОВВ»: 214-00-14.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube