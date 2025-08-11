Уральские металлурги первыми в отрасли подтвердили достоверность данных онлайн-мониторинга выбросов

ММК первым в отрасли верифицировал данные онлайн-мониторинга выбросов в атмосферу.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», на ММК при участии инспекторов Уральского межрегионального управления Росприроднадзора приняты в эксплуатацию автоматизированные измерительные системы контроля выбросов загрязняющих веществ (АИС) в атмосферный воздух.

Оснащение производственных объектов ММК системами онлайн-мониторинга выбросов осуществляется в рамках эксперимента по квотированию выбросов опасных (приоритетных) загрязняющих веществ, который инициирован Минприроды РФ в рамках федерального проекта «Чистый воздух». АИС в непрерывном режиме измеряют и ведут учет показателей выбросов, а полученные данные оперативно передаются в реестр объектов негативного воздействия на окружающую среду.

«Передавать показания по выбросам в тестовом режиме мы начали еще в 2024 году. Теперь Магнитогорский металлургический комбинат первым среди предприятий отечественной металлургии сдал в эксплуатацию системы контроля и верифицировал полученные с их помощью данные», – прокомментировал главный специалист по экологии ПАО «ММК» Игорь Бурмистров.

В числе введенных в эксплуатацию на ММК средств измерений – автоматизированные системы контроля газоочистных установок дуговой сталеплавильной печи №2 электросталеплавильного цеха и системы аспирации зоны охлаждения и выгрузки агломерата агломашины №2 пятой аглофабрики. В приемке АИСов помимо специалистов межрегионального управления Росприроднадзора дистанционно участвовали представители центрального аппарата надзорного ведомства, следившие за процессом с помощью технологи виртуальной реальности.

По словам руководителя проекта «Диспетчерский экологический комплекс ММК» Олега Дробного, сейчас на комбинате успешно функционируют 50 систем онлайн-мониторинга выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. Они охватывают агломерационное, коксохимическое, доменное, сталеплавильное и прокатное производства, контролируя 72% всех выбросов предприятия. Стратегической целью компании является установка 127 автоматизированных систем контроля на все ключевые дымовые трубы предприятия, что обеспечит мониторинг до 85% общего объема выбросов в атмосферу.

Забота об окружающей среде является абсолютным приоритетом для ПАО «ММК» и Группы ММК в целом, залогом устойчивого развития компании. ММК активно реализует мероприятия федерального проекта «Чистый воздух». С 2017 года предприятие снизило выбросы загрязняющих веществ на 27%. Один из ключевых инструментов достижения целей в данном направлении – Единый диспетчерский экологический комплекс ММК, возможности которого позволяют отслеживать параметры технологических процессов, распознавать сверхнормативные выбросы с использованием технологии машинного зрения, анализировать рассеивание загрязняющих веществ с помощью математической модели, а также получать данные с установленных автоматизированных систем контроля выбросов.

Челябинск, Виктор Елисеев

