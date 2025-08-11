Почти 300 претендентов на участие в местных выборах в Челябинской области вычеркнули из списка кандидатов

В Челябинском облизбиркоме подвели итоги регистрации кандидатов для участия в местных выборах.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе избирательной комиссии Челябинской области, завершилась регистрация кандидатов на выборах в органы местного самоуправления, назначенных на 14 сентября текущего года.

На 723 мандата выдвинули свои кандидатуры 2 тысячи 874 человека. Продолжат предвыборную гонку 2 тысячи 584 человека. 51 претенденту отказано в регистрации, 25 выбыли после регистрации, 214 утратили статус.

Наибольшее число кандидатов – 717 – идут на выборы от политической партии «Единая Россия». Далее следуют «Справедливая Россия» (374), «Новые люди» (350), ЛДПР (210) и КПРФ (128 кандидатов).

Остальные партии будут представлены единицами кандидатов: Партия пенсионеров и «Яблоко» – по 2 претендента, Партия социальной защиты и «Родина» – по одному.

В муниципальных образованиях в среднем на 1 мандат претендуют по 3-4 кандидата.

Челябинск, Виктор Елисеев

