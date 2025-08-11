Южноуральцы не хотят видеть мужчин-педагогов в начальной школе

В Челябинской области родители первоклашек убеждены, что учить их детей должны педагоги-женщины.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , идеальный первый учитель в представлении родителей первоклассников – это женщина в возрасте 30-40 лет. Таковы результаты опроса сервиса по поиску работы SuperJob, в котором приняли участие 1 тысяча 600 родителей будущих школьников.

«Очевидно, что, отдавая ребенка в школу, родители ждут от педагога типичной женской заботы и мягкости: для 39% отцов и 37% матерей первоклассников женщина – лучшая кандидатура на роль первого учителя их ребенка. Предпочли бы учителя-мужчину 5% респондентов (6% отцов и 4% матерей), и, хотя это почти вдвое больше, чем в 2020 году (3%), показатель остается очень низким. Для каждого второго родителя (51%) пол не имеет значения», – отмечают организаторы исследования.

Отвечая на вопрос о предпочтительном возрасте первого учителя, 37% родителей первоклассников говорили о том, что педагоги в возрасте от 30 до 40 лет – идеальный вариант для их детей в силу достаточного опыта и зрелости, присущих среднему возрасту. Педагогов до 30 лет предпочитают лишь 8% родителей (в 2020 таких было 6%), 40-50 лет – 19% родителей. Учителей старше 50 лет считают идеальными только 4% (цифра стабильна с 2020 года). 29% родителей считают, что возраст учителя не имеет значения (этот показатель заметно снизился за 5 лет, в 2020 году он составлял 33%).

Интересно, что матери предпочитают учителей 30-40 лет (46% против 27% у мужчин) и реже выбирают нейтральную позицию по возрасту (23%), тогда как отцы гораздо чаще считают возраст неважным (36%) и немного чаще выбирают учителей старше 50 лет (возрастного педагога предпочли бы 6% отцов и только 2% матерей первоклассников).

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube