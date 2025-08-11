В горах Южного Урала появилась смертоносная ягода, которую можно спутать с черникой

В лесах Зигальги созревает ягода вороний глаз.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе национального парка «Зигальга», свое название вороний глаз получил за внешность – по цвету эта иссиня-черная ягода и вправду похожа на глаз вороны. Причем молодой, потому что у взрослых ворон глаза темно-коричневые.

Август – время, когда эта ягода уже созрела, и в лесах Зигальги встречается довольно часто. Некоторые (особенно дети) могут спутать вороний глаз с черникой.

Цена такой ошибки очень высока, ведь у этого растения ядовиты не только ягоды, но и листья, стебель, цветки и корни. Даже после прикосновения кожа покроется волдырями. Так что лучше всего обойти вороний глаз стороной.

Еще одна опасная красавица – красная или лесная жимолость. «К блестящим ягодам, похожим на смородину, рука так и тянется. Но такое угощение закончится рвотой и расстройством пищеварения», – предупреждают сотрудники парка.

Красную жимолость любят птицы, и для них она безвредна. Но, если у вас нет крыльев и вы не вьете гнезда, – экспериментировать не стоит, советуют ученые.

