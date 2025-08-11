В Трехгорном облицовочная плита рухнула на годовалого ребенка

В Челябинской области выясняют обстоятельства травмирования годовалого ребенка.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области, инцидент произошел вечером воскресенья, 10 августа, у дома №5 по улице Строителей в Трехгорном.
Во время прогулки ребенка с матерью по пешеходной дорожке на годовалого мальчика упала облицовочная плита с подпорной стенки газона.
С травмами головы и туловища малыша увезли в больницу.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам халатности, в связи с ненадлежащим исполнением своих должностных обязанностей сотрудниками МКУ «Служба заказчика» города Трехгорный.
В настоящее время выполняется комплекс необходимых следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.
Челябинск, Виктор Елисеев
