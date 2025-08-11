Жители челябинского поселка на весь день останутся без воды

В поселке Новосинеглазово временно отключат водоснабжение.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе МУП ПОВВ, ограничения связаны с проведением плановых ремонтных работ на водопроводной сети.

Завтра, 12 августа, с 09:00 до 22:00 будет временно приостановлено водоснабжение по следующим адресам:

ул. Челябинская: 9, 11, 12, 13, 13а, 15, 15а, 17, 18, 19, 20, 20а, 20б, 20в, 21, 22, 22а, 23, 24, 24а, 24б, 25, 26а, 28, 28а, 30, 30а, 32, 34, 36, 38, 38а, 39, 42, 52, 53, 54, 5 (административное здание);

ул. Геологов: 3, 3а, 5, 5а, 7, 7а, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 24, 24а, 26, 28, 32;

ул. Заводская (Новосинеглазово): 1, 3, 5, частный сектор;

ул. Плановая: 1, 3, частный сектор;

ул. Ключевая (Новосинеглазово): 7, 8а, 10, 12, 14;

ул. Односторонняя, 2;

ул. Пугачева: 59, 61;

ул. Громова: 3, 3а, 5, 5а, 7, 9, 9а, 13, 13а, 15, частный сектор;

ул. Горная (Новосинеглазово): 2б, 3а, частный сектор;

ул. Кирова (Новосинеглазово): 1, 3, 4, 6;

ул. Советская (Новосинеглазово): 26, 28, 31, 33а;

ул. Станционная (Новосинеглазово): 22, 3а, 20;

ул. Октябрьская (Новосинеглазово): 2, 2а, 17, 17а, 17б (административное здание), 19, 20, 21;

ул. Полевая (Новосинеглазово): частный сектор;

ул. Малая: частный сектор;

ул. Рабочая: частный сектор;

ул. Северная (Новосинеглазово): частный сектор;

ул. Чапаева (Новосинеглазово): частный сектор.

Челябинцев просят произвести предварительный запас воды.

Телефон контактного центра МУП ПОВВ: 214-00-14.

Челябинск, Виктор Елисеев

