В Челябинске на два дня ограничили движение по двух улицам

На двух улицах в Челябинске временно ограничено движение.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, ограничения связаны с проведением аварийно-восстановительных работ на инженерных сетях.
До 13 августа частично ограничено движение транспорта:
в районе дома №17 по улице Дзержинского по крайней правой полосе при движении в сторону улицы Машиностроителей;
в районе дома № 37 по улице Первой Пятилетки по крайней правой полосе при движении в сторону улицы Горького.
Водителей просят учитывать дорожную обстановку при планировании маршрута.
Челябинск, Виктор Елисеев
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2025, РИА «Новый День»