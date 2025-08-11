В Челябинске на два дня ограничили движение по двух улицам

На двух улицах в Челябинске временно ограничено движение.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, ограничения связаны с проведением аварийно-восстановительных работ на инженерных сетях.

До 13 августа частично ограничено движение транспорта:

в районе дома №17 по улице Дзержинского по крайней правой полосе при движении в сторону улицы Машиностроителей;

в районе дома № 37 по улице Первой Пятилетки по крайней правой полосе при движении в сторону улицы Горького.

Водителей просят учитывать дорожную обстановку при планировании маршрута.

Челябинск, Виктор Елисеев

