Из-за надвигающихся продолжительных дождей на Южном Урале усилили контроль за плотинами и дамбами

Из-за прогноза длительных осадков на территории Челябинской области усилен контроль за гидротехническими сооружениями в регионе.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства экологии Челябинской области, по данным синоптиков, с 11 по 17 августа на Южном Урале ожидаются кратковременные дожди – от слабых до умеренных, местами с грозами. В середине недели наибольшая вероятность осадков на севере региона и в горных районах.
Сегодня, 11 августа, в режиме видео-конференц-связи прошло оперативное заседание рабочей группы с участием представителей Челябинского ЦГМС, Нижне-Обского бассейнового водного управления, регионального ГУ МЧС России, областного министерства общественной безопасности, прокуратуры, Ростехнадзора, а также муниципальных образований горнозаводской зоны.
С докладами о ситуации на территории муниципальных образований, а также об уровне водохранилищ и регулировании их режимов выступили представители Миасса, Златоуста, Юрюзани, Сатки, Усть-Катава и Кусы.
«В текущий момент на всех территориях ситуация стабильная и регулируется в штатном режиме. Вся информация направляется в соответствующие службы согласно установленным графикам», – рассказали в минэкологии.
Главам муниципалитетов, а также руководителям организаций, эксплуатирующих ГТС, рекомендовано держать ситуацию на постоянном контроле и в случае необходимости своевременно представлять данные членам рабочей группы для оперативного решения возникающих ситуаций.
Челябинск, Виктор Елисеев
