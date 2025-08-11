В центре Челябинска подростки избили вступившегося за аутиста парня

Подростки избили заступившегося за аутиста парня в переходе на площади Революции в Челябинске.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, полицейские задержали подозреваемых в совершении хулиганских действий.

Об инциденте, произошедшем 9 августа, челябинцы рассказали в социальных сетях. По словам горожан, группа подростков издевалась над молодым человеком с аутистическим расстройством. За него вступился его друг, и те набросились на него. Подросток попытался скрыться в подземном переходе. Там его настигли и стали избивать ногами, а затем, по словам матери пострадавшего, ударили по голове каким-то металлическим предметом.

«В результате принятых мер реагирования полицейские установили личности злоумышленников и адреса их проживания в областном центре. Ими оказались двое 17-летних уроженцев Челябинска», – рассказали в пресс-службе силового ведомства.

Региональным следственным управлением СКР возбуждено уголовное дело по признакам хулиганства.

Челябинск, Виктор Елисеев

