12 августа ожидаются следующие события – Челябинск

12.08.2025, вторник

08:00 Челябинск – Зарядка в парке (парк «Металлург» им. О.И. Тищенко, ул. 60-летия Октября, 11)

10:00 Челябинск – Занятия по скандинавской (северной) ходьбе (Городской сад им. А.С. Пушкина, ул. Орджоникидзе, 58а)

10:30 Челябинск – Игровая программа «На зарядку становись!» (библиотека №20, ул. Челябинская, 7) (по записи)

11:00, 16:00 Челябинск – Встречи маленьких интеллектуалов «Познавайка» для детей 2-5 лет (библиотека №3, ул. Академика Сахарова, 11) (по записи)

11:00 Челябинск – Веселые старты «Большая шуточная Олимпиада» (библиотека №16, ул. Керченская, 6) (по записи)

11:00 – 16:00 Челябинск – День настольных игр «Игротека в библиотеке» (библиотека №32 им. М. Горького, пр. Ленина, 5)

15:00 Челябинск – Танцевальный вечер для горожан старшего поколения (парк «Металлург» им. О.И. Тищенко, ул. 60-летия Октября, 11)

15:00 Челябинск – Час настольных игр «Играем вместе» (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)

15:00 Челябинск – Уличная акция «Безопасное лето» (библиотека №31, ул. Агалакова, 30)

17:00 Челябинск – Танцевальный вечер для горожан старшего поколения (Сад Победы, ул. Героев Танкограда, 75, сцена)

17:00 Челябинск – Встреча «Слово – вальсу!» в клубе «Нестареющий винил» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, Пушкинский зал)

18:00 Челябинск – Кино под открытым небом (парк «Металлург» им. О.И. Тищенко, ул. 60-летия Октября, 11)

