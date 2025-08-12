В Миассе директор сетевого магазина украла у хозяев почти полмиллиона рублей

В Челябинской области перед судом предстанет директор сетевого магазина, воровавшая выручку.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, 50-летняя жительница Миасса присваивала деньги на протяжении нескольких месяцев.
Как выяснили сотрудники полиции, женщина, пользуясь своим служебным положением, забирала часть выручки магазина из сейфов. Затем она вносила недостоверные сведения о формировании инкассации денежных средств в банк вне графика и таким образом уменьшала документальный остаток наличных, находящихся в магазине.
С ноября 2024 по февраль 2025 года директор магазина похитила около 450 тысяч рублей, принадлежащих предприятию.
Следственным отделом ОМВД России по Миассу было возбуждено уголовное дело по признакам растраты.
В настоящее время его материалы с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлены в Миасский городской суд для рассмотрения по существу.
Челябинск, Виктор Елисеев
