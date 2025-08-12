Движение в центре Челябинска ограничат на полгода

Движение в центре Челябинска частично ограничат.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, ограничения связаны со строительством наружных сетей водоснабжения.

С 9 часов 13 августа до 21 часа 6 декабря будет частично ограничено движение транспорта в районе расположенного на пересечении с проспектом Ленина дома №99 по улице Свободы.

Проезд будет затруднен по крайней правой полосе проезжей части дороги при движении в сторону улицы Коммуны.

Водителей просят учитывать дорожную обстановку и планировать свои маршруты заранее.

