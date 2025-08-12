российское информационное агентство 18+

Вторник, 12 августа 2025, 11:57 мск

Новости Челябинск

На Южном Урале ожидаются ливни и грозы

В Челябинской области объявлено штормовое предупреждение.

Как сообщили РИА «Новый День» в региональном управлении МЧС, днем 13 августа в отдельных районах ожидаются очень сильные дожди, ливни, грозы, град.

Южноуральцев призывают скорректируй свои планы согласно погодным условиям, не парковать личный автотранспорт рядом с плохо укрепленными конструкциями и деревьями, обходить стороной линии электропередач.

Челябинск, Софья Артемьева

