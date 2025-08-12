На дороге под Магнитогорском выросли ледяные сугробы

В Челябинской области появились сугробы посреди лета.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , самые настоящие сугробы появились под Магнитогорском вчера, 11 августа. Об этом южноуральцы сообщили в социальных сетях.

«Сугроб? 11 августа? Да не может быть! А вот и может! Град прошелся по окрестным полям», – рассказали в паблике издания «Звезда – новости Агаповского района».

В других каналах ставшие свидетелями погодного феномена жители опубликовали видеоролики, на которых демонстрируют полные пригоршни крупных градин.

Впрочем, водители тяжеловозов, в отличие от простых южноуральцев, оказались не в восторге от метеосюрприза, рассказав, что некоторые фуры, застигнутые градом, пришлось съехать в кювет.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube